Serie A, l’Italservice ritorna al PalaFiera: arriva la Real San Giuseppe

PESARO – L’Italservice Pesaro si affida alla cura PalaFiera. I biancorossi venerdì – 4 novembre – ospitano la Real San Giuseppe per la sesta giornata di Serie A, regular season. Start previsto alle ore 20.30, con diretta streaming visibile su www.futsaltv.it.

La prima e unica vittoria in campionato è arrivata proprio davanti al pubblico di fede Italservice. Le tre sconfitte e un pareggio, invece, fuori regione. Il club campano precede i biancorossi di un punto in classifica. Il direttore generale Nicola Munzi suona la carica: «Ora non ci sono più alibi, legati ad assenze, ambientamento, amalgama e tutto quello che abbiamo detto nelle settimane scorse. E’ ora di fare punti. Dobbiamo cercare assolutamente di vincere per risalire la china e portare una società importante come l’Italservice dove merita di stare».

Mister Fulvio Colini ritrova Canal e Arcidiacone, che ha scontato il turno di squalifica. Fiducia per rivedere in campo anche Dalcin, ancora out Fortini e capitan Tonidandel.