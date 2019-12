Italservice Pesaro a valanga sul Pescara: biancorossi campioni d’inverno

PESARO – Tutto facile per l’Italservice Pesaro che supera la Colormax Pescara 5-1 e si laurea campione d’inverno della Serie A Futsal. I biancorossi, grazie ai gol di Borruto (doppietta), Canal (doppietta) e Salas, salgono a quota 36 punti e virano al giro di boa da primatisti.

Partita controllata per tutti i quaranta i minuti, con i rossiniani già avanti nel primo tempo 3-0 grazie al ‘Cobra’, che realizza entrambi i due gol, e Mauro Canal. Nella ripresa il cioccolatino di Salas e il nuovo sigillo di Canal regalano una vittoria mai in discussione.

L’Italservice del presidente Lorenzo Pizza chiude nel migliore dei modi un 2019 ricco di soddisfazioni (Scudetto in primis) e guarda con rinnovato ottimismo al nuovo anno. E il prossimo match è già dietro l’angolo: venerdì 3 gennaio, ore 20.30, sempre a domicilio, arriva il Genova. Perché lo spettacolo del calcio a 5 non va mai in vacanza.

