Cus Ancona, Ristè: «Per i ragazzi dell’Under 21 la stagione è finita»

ANCONA- «Per i ragazzi la stagione è finita, si sono messi il cuore in pace quello che gli preme è sapere se potranno disputare un altro campionato nazionale». Fotografa l’attualità il tecnico dell’Under 21 del Cus Ancona Calcio a 5 Michele Ristè. Nelle sue parole c’è la volontà di capire come la Divisione Calcio a 5 si comporterà nei confronti dei ragazzi che sarebbero dovuti avanzare di categoria:

«Nel campionato nazionale under 19 il prossimo anno potranno scendere in campo i 2002 e i 2003 anche se nelle ultime settimane era circolata la voce di un probabile inserimento dei 2001 già impiegati quest’anno. La federazione ci deve far sapere quanto prima se questi ragazzi potranno giocare in questa categoria o meno. Se una società disputa un campionato under 21 i ragazzi potrebbero finire in questa categoria ma se l’under 21 non viene disputata come avviene da tante parti ogni singolo club può scegliere se allestire questa formazione o dare un futuro a questi ragazzi con un prestito o un trasferimento altrove».

Si pensa logicamente al futuro perchè il presente, al momento, mette davanti un’inconfutabile certezza: «Chiedere alle famiglie dopo due mesi di fermo di rimandare i ragazzi ad allenarsi è pura utopia. Per il momento non ci sono le condizioni per rimettere in piedi l’intero movimento sportivo basti pensare a quello che accade in mezzo al campo, ai contatti fisici senza dimenticare lo spogliatoio dove cosi come in campo è praticamente impossibile mantenere le distanze di sicurezza».