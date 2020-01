Calcio a 5, tegola per il Città di Falconara, Nona out sei mesi

La giocatrice spagnola delle citizens dovrà operarsi al legamento crociato anteriore per via dell'infortunio procurato contro il Real Statte. Stimati in sei mesi i tempi di recupero

FALCONARA- Brutta tegola per il Città di Falconara, in lotta per le posizioni di testa nel campionato di serie A femminile di Futsal. Le citizens di Massimiliano Neri, in questa seconda parte di campionato, dovranno rinunciare al talento di Nona Navarro Saez. La giocatrice spagnola ha riportato, come confermato dagli esami clinici a cui si è sottoposta, la lesione del crociato anteriore e dovrà quindi essere operata.

L’infortunio capitato il 22 dicembre, in occasione della sfida interna con il Real Statte, si è rivelato più grave del previsto costringendo la giocatrice ai box per circa sei mesi. Grandi segnali di vicinanza da parte della società falconarese che la accompagnerà nella riabilitazione. I tempi precisi del recupero si conosceranno solo più avanti.

Per quel che concerne il campionato, il Città di Falconara tornerà in campo il 19 gennaio ospitando al Palabadiali il Città di Montesilvano. La formazione abruzzese, appaiata al CdF in graduatoria a quota 28 punti al terzo posto, ha chiuso il 2019 con la sconfitta per 3-2 nella tana del Kick Off Milano.