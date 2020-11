Città di Falconara, il 4-5 con il Real Statte vale un grande primo posto

STATTE (TA)- Il Città di Falconara prosegue la sua corsa in vetta alla classifica di Serie A1 femminile di Futsal, a punteggio pieno dopo quattro partite disputate. Le citizens sudano le proverbiali sette camicie ma alla fine, a pochi secondi dalla sirena, riescono ad aver ragione del Real Statte imponendosi 4-5 in trasferta. Una vittoria dal valore inestimabile sia per il valore dell’avversario e sia per i tre punti che permettono alla truppa di Massimiliano Neri di lasciarsi alle spalle le avversarie per un’altra settimana.

Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-1 grazie al guizzo di Pato Dal’Maz, nella ripresa è arrivato l’uno-due locale griffato da Sara Boutimah, con un passato anche nelle Marche. Dal Maz, che risulterà una delle migliori in campo, è brava a riportare il risultato sul 2-2 prima del nuovo vantaggio locale di Soldevilla (3-2). Al dodicesimo della ripresa sale in cattedra Ferrara per il 3-3 che viene reso vano, tuttavia, qualche giro di lancette dopo da Renatinha (4-3). Per incamerare l’intera posta in palio servono l’estro di Dal’Maz (tripletta di pregevole qualità) e di Marta con il definitivo 4-5 di quest’ultima realizzato a trenta secondi dal termine.

REAL STATTE – CITTA’ DI FALCONARA 4-5

Real Statte: Margarito, Soldevilla, Violi, Boutimah, Renatinha, Russo, Protopapa, Discaro, Demarchi, Girardi, Linzalone. All. Marzella

Città di Falconara: Dibiase, Taty, Marta, Pereira, Dal’maz, Rubal, Luciani, Nona, Sabbatini, Ferrara, Pesaresi, Marcelli. All. Neri

Reti: 19’01” p.t. Dal’maz (F); 1’28” st e 3’22” Boutimah (S), 8’09” Dal’maz (F), 10’08” Soldevilla (S), 12’44” Ferrara (F), 13’29” Renatinha (S), 15’32” Dal’maz (F), 19’28” Marta (F)

Note: ammonite Pereira (F), Renatinha (S); espulsa al 9’29” st Pereira (F) per somma di ammonizioni.

ARBITRI: Talaia (Policoro) e Lapenta (Moliterno) CRONO: Carnazza (Taranto).