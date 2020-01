Futsal, il Città di Falconara supera in trasferta il Cagliari. Mister Neri:«Non posso rimproverare nulla»

CAGLIARI- Si è chiusa con una vittoria la settimana, autentico tour de force, del Città di Falconara di mister Massimiliano Neri. Dopo aver perso al Palabadiali con il Città di Montesilvano, e aver abbandonato il tabellone di Coppa con lo Statte in mezzo alla settimana, le citizens hanno sbancato la tana della Futsal Cagliari con il punteggio di 3-6. Si tratta di una vittoria preziosissima, anche e soprattutto per via delle pesanti assenze di Nona, Pato Dal’Maz e Isa Pereria. Il quarto posto del CdF, in coabitazione del Kick Off viene mantenuto grazie alle reti di Luciani (2), Vieira, Pereira e due autogol. Questo il commento del tecnico falconarese:

«Venivamo da una partita massacrante in Coppa ma le ragazze hanno sopperito alla stanchezza giocando con cuore, orgoglio e precisione tattica. Il primo tempo è andato proprio per come avevamo preparato la partita. Lo abbiamo chiuso in vantaggio con merito anche sprecando qualche qualche gol. Ci succede da un po’ e dovremmo essere più spietate in queste occasioni ma davvero non posso rimproverare nulla alle ragazze».

FUTSAL CAGLIARI – CITTÀ DI FALCONARA 3-6

Futsal Cagliari: Mascia, Vargiu, Martìn Cortes, Dayane, Marta, Congiu, Gasparini, Marchese, Mendes, Cuccu, Bruninha, Corrias. All. Marimon.

Città di Falconara: Dibiase, Vieira, Luciani, Pereira, Ferrara, Guti, Pascual, Moreira, Ciferni, Verzulli, Brugnoni. All. Neri.

Reti: 13’58” p.t. e 14’44’’ aut. Da Rocha (C), 18’13” aut. Pereira (F); 0’36’’ s.t. Luciani (F), 2’07” Marta (C), 4’44” Vieira (F), 10’38” Martìn Cortes (C), 12’38” Luciani (F), 18’40” Pereira (F).

Note: ammonite Mascia (C), Martìn Cortes (C), Pereira (F), Mendes (C).

Arbitri: Varola (Olbia) e Desogus (Carbonia). Crono: Orgiu (Cagliari).