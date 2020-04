Città di Falconara, mister Massimiliano Neri: «Mentalmente la stagione è finita»

FALCONARA- «Mentalmente penso che la stagione sia finita. Poi è chiaro, non si sa mai, noi stiamo continuando a lavorare e aspetteremo di conoscere le decisioni che saranno prese». Fa il punto della situazione mister Massimiliano Neri, tecnico del Città di Falconara. La formazione falconarese, serie A femminile di Futsal, prima dello stop stava vivendo una stagione più che positiva con in calendario anche la Final Eight di Coppa Italia:

«È normale che le ragazze siano demoralizzate. Quest’anno avevamo una squadra veramente competitiva, potevamo fare cose ancor più importanti. Avremmo dovuto giocare la Coppa Italia, la Final Eight. È andata così, se non si riuscirà a recuperare quest’anno ci proveremo nella prossima stagione. I problemi ad oggi sono altri e ogni ragazza sta vivendo la situazione con il suo carattere».

Le giocatrici straniere, ad eccezione della portoghese Lidia Moreira, sono rimaste a Falconara: «Sportivamente fa male – spiega Neri – siamo passati dall’allenarci tutti i giorni allo stare a casa. Umanamente è un passo che andava fatto. Le ragazze sono volute rimanere qui tranne Lidia che è stata richiamata in Portogallo e abbiamo, giustamente, fatto partire. Voglio fare un plauso alla società che si è messa a disposizione delle giocatrici in tutto e per tutto. Speriamo di superare questo momento».