Apd Cerreto d’Esi: il primo acquisto è l’argentino Marturano

FABRIANO – La divisione calcio a 5 ieri, 30 giugno, con comunicato ufficiale ha espresso i verdetti relativamente al campionato di serie C1 interrotto anzitempo per la pandemia Coronavirus. È stata “cristallizzata” la classifica al momento dello “stop”, senza retrocessioni, con la promozione in serie B della capolista Recanati e speranze di ripescaggio per Futsal Potenza Picena e Montesicuro Tre Colli.

Ovviamente salva, dunque, l’Apd Cerreto D’Esi – la maggior squadra dell’entroterra fabrianese – che da neopromossa stava veleggiando tra la zona sicurezza e quella play-out con 21 punti conquistati in 20 gare (6 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte).

La squadra di mister Paolo Amadei aveva pagato, soprattutto in avvio, lo scotto del noviziato e il fatto di aver dovuto giocare sempre in trasferta per via della indisponibilità del palasport di Cerreto d’Esi.

Fatta esperienza, ora la società cerretese è pronta a programmare la prossima partecipazione al campionato 2020/21 di serie C1 con idee più chiare.

In tal senso, è arrivata la prima importante novità di mercato. L’Apd, infatti, ha “firmato” il primo tassello per la formazione che sarà sempre guidata da mister Paolo Amadei: si tratta dell’argentino Walter Alejandro Marturano, classe 1988, ruolo ala/pivot, una carriera a cavallo tra Argentina e Italia.

In terra “albiceleste”, Marturano ha giocato tra la massima serie e la serie B nel Ferro de Merlo e nel Deportivo Merlo. Sbarcato nel nostro Paese, ha vestito le maglie del Volare Polignano in serie B e del Molfetta in C1 dove ha vinto il campionato, la Coppa Italia Regionale e Nazionale per poi approdare la scorsa stagione al Real Cefalù in serie A2.

«Marturano è un giocatore importante per noi, cui farà seguito qualche altro innesto nell’ossatura della squadra dell’anno scorso – commenta il direttore sportivo dell’Apd, Maurizio Buratti. – L’obiettivo è disputare un campionato più tranquillo che dimostri segnali di crescita del nostro team».