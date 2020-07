Calcio a Fabriano: le società Galassia e Virtus danno il via ad un nuovo progetto

I due presidenti Massimo Pecci e Gaetano Marinelli: «L'intenzione è di fare calcio e calcio a 5, senior e giovanili, maschile e femminile a partire da questa stagione. Non si tratta di una fusione, ma unità d’intenti per fornire una alternativa in città»

FABRIANO – «Uniti si riparte», è il motto con cui i dirigenti e i tecnici della Galassia Sport e della Virtus Team hanno deciso di presentare un nuovo progetto di calcio a Fabriano.

«Non si tratta di una fusione, ma di unità d’intenti a cominciare dall’imminente stagione sportiva 2020/21 – dicono in coro Massimo Pecci presidente della Galassia Sport e Gaetano Marinelli omologo della Virtus Team. – Il nostro progetto non vuole essere in antagonismo a nessun’altra società fabrianese, ma si pone come una ulteriore proposta calcistica a disposizione degli appassionati. I principi che ci animano sono quelli di un gioco del calcio fatto di divertimento e agonismo sano, metteremo al servizio dei tesserati l’esperienza e la passione accumulata negli anni, ponendo particolare attenzione nei confronti dei giovani».

La Galassia Sport, infatti, si è già occupata di settore giovanile tra il 2011 e il 2017, per quanto riguarda Gaetano Marinelli poi (già insignito della Stella di bronzo al Merito del Coni) sono ormai vicini i 50 anni di attività come dirigente nel mondo del calcio.

Il progetto che unisce le due società è ambizioso e riguarderà calcio e calcio a 5, senior e giovanili, maschile e femminile. Già certa la partecipazione al campionato di Terza Categoria di calcio, la cui squadra sarà affidata alle cure di mister Massimiliano Jachetta (vice allenatore Mauro Baldoni), e al campionato di serie D di calcio a 5 con mister Giancarlo Manzetti al timone.

Per quanto riguarda le giovanili, c’è la volontà di coprire tutte le categorie di età, ovvero dai Piccoli Amici delle annate 2014-2015 fino ai maggiori della Juniores (Under 19 per il calcio a 5) ovvero le annate di nascita 2002/2003, con supervisione dell’intera area tecnica affidata a mister Giorgio Giannini.

Mister Giorgio Giannini sarà il supervisore dell’area tecnica

La “base” di tutta questa attività è l’Antistadio di Fabriano gestito direttamente dalla Galassia Sport, funzionale fulcro sportivo che può disporre sia del campo a undici sia dell’adiacente campo da calcetto, mentre la Virtus Team porta in dote la gestione dell’impianto di Genga Stazione.

Numerose le iniziative in cantiere, a cominciare dagli “open day” per ragazzi previsti a partite dalla seconda metà di luglio.