RIMINI – Sconfitta all’esordio per l’Italservice Pesaro nel Main Round di Uefa Futsal Champions League. All’Rds Stadium di Rimini vince il Tyumen 3-2.

Primo tempo equilibrato fra le due squadre. I rossiniani cercano di capitalizzare la maggiore velocità nelle ripartenze, mentre i russi si affidano all’atletismo tenendo costantemente alto il pressing. A passare in vantaggio è il quintetto di mister Fulvio Colini con Taborda, ma i festeggiamenti durano poco perché Sokolov pareggia subito il conto. Si va negli spogliatoi sull’1-1.

Al rientro in campo, il Tyumen sblocca subito il punteggio con Antonshkin, che poco dopo raddoppia portando il tabellone sul 3-1. Ma l’Italservice non ci sta e accorcia ancora con Taborda. Nel finale, i pesaresi cercano insistentemente la rete del pareggio, puntando sul portiere di movimento, ma la palla non entra. Finisce 3-2.

Nella prima gara del mini-girone, i kazaki del Kairat Almaty hanno pareggiato 3-3 contro i cechi del Plzen. In rete Douglas Junior (KA), Akbalikov (KA), Holy (P), Favero (KA), Seidler (P), Vnuk (P). Domani, 28 ottobre, di nuovo in campo al palas di Rimini per la seconda giornata: il programma prevede Tyumen–Kairat Almaty (ore 17.30) e a seguire Italservice Pesaro–Plzen (ore 20.30). Sabato 30 ottobre, ultimo turno, in campo Plzen-Tyumen (ore 15) e Italservice Pesaro–Kairat Almaty (ore 18).

MFK TYUMEN-ITALSERVICE PESARO 3-2 (1-1)

TYUMEN: Gugiel, Milovanov, Abramovich, Antoshkin, Emelyanov, Subbotin, Taffy, Gereykhanov, Batyrev, Sokolov, Lazarevic, Alflen, Nevedrov. All. Ivanov.

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Fortini, Canal, Taborda, Miarelli, Vesprini, Ciappici, D’Ambrosio, Salas, Honorio, Cuzzolino, De Oliveira, De Luca. All. Colini.

ARBITRI: Moreno Reina (Spa), Colak (Tur), Ciobanu (Rom) CRONO: Zannola (Ita)

RETI: 5’39 Taborda, 8’07 Sokolov, 21’29 Antonshkin, 26’13 Antonshkin, 33’15 Taborda