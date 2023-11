Calcio a 5, un’ottima Stilcasa Falconara supera la Royal Lamezia

LAMEZIA TERME – Concreta e matura, la Stilcasa Costruzioni Falconara centra la seconda vittoria consecutiva. Nella tana della Royal Lamezia, il bottino è largo per le ragazze col falco sul petto. Un 5-0 che permette al club falconarese di raggiungere quota 13 punti, dopo sei giornate, mantenendo la quarta posizione della classifica di Serie A femminile.

Le citizens indirizzano l’incontro già al 5′ minuto della prima frazione, dopo un’iniziale fase di stallo, trovando la rete con Praticò per il più classico dei gol dell’ex. Il primo tempo scivola via senza troppi lampi, con la Stilcasa in vantaggio 1-0. Nella ripresa il match si accende definitivamente. Boutimah sale in cattedra sfornando tre assist. Prima a Ferrara da calcio d’angolo, poi a Soldevilla ed Elpidio in rete entrambe su contropiede. Nel finale, prima del rigore sbagliato dalle padroni di casa, Soldevilla fa doppietta chiudendo la sfida sul 5-0.

Una vittoria da grande squadra ottenuta dalle ragazze guidate da Giulia Domenichetti. Tre punti in cassaforte che, dopo il successo dell’ultimo turno contro il Montesilvano, permettono alla Stilcasa Falconara di restare nei piani alti della classifica.

Tabellino ROYAL LAMEZIA-STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA 0-5 (0-1)

ROYAL LAMEZIA: Pepe, Masaro, Jokisalo, Sant’Anna, Mantyla, Colucci, Calabrese, Ferreira, Aliotta, Di Giacomo, Sorrentino, Romano. All. Iamunno.

STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Pandolfi, Kubaszek, Brugnoni. All. Domenichetti.

RETI: p.t. 4’23” Praticò, s.t. 3’16” Ferrara, s.t 15’05” Soldevilla, 16’29” Elpidio, 17’29” Soldevilla