Calcio a 5, serie A2: per il Cus Ancona C5 cinque partite in due settimane

ANCONA – Cinque gare nel giro di due settimane. Programma piuttosto intenso quello che attende il Cus Ancona con la formazione guidata da Francesco Battistini che milita nel campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2.

A causa di una serie di positività emerse ad inizio anno, le gare contro Lucrezia e Modena sono state rinviate nei giorni scorsi con il Cus Ancona che tornerà in campo, Covid permettendo, sabato 22 gennaio per affrontare in casa il Città di Massa. A seguire la trasferta sul campo del Lucrezia, gara che si sarebbe dovuta giocare l’8 gennaio poi rinviata al 19 con ennesimo rinvio fissato proprio per mercoledì 26.

A distanza di tre giorni universitari ancora in campo con il Villorba sabato 26 gennaio mentre la partita con il Modena in casa si giocherà mercoledì 2 febbraio mentre sabato 5 all’impianto di Posatora è attesa la Sampdoria C5.

A fare il punto della situazione il tecnico Francesco Battistini: «Ci attende un programma particolarmente nutrito per quello che riguarda sia le gare in calendario che i recuperi. Abbiamo avuto diversi giocatori positivi al Covid, speriamo che in questi giorni si riesca a venire fuori da questa situazione. Gli impegni sono tanti ma come si dice in questi casi pensiamo ad una partita per volta cercando di dosare le energie. La salvezza è ancora possibile ci sono tante partite da giocare e la voglia di tornare in campo è davvero tanta, nessuno si è arreso le motivazioni per fare bene non mancano».