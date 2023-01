Serie A, c’è ancora Italservice Pesaro-L84. Posta in palio di nuovo altissima

PESARO – È sempre Italservice Pesaro-L84. I biancorossi riaccolgono i piemontesi al PalaFiera, questa volta la partita è valida per la regular season di Serie A. Si gioca domenica 29 gennaio, alle ore 17,30 con diretta streaming visibile su futsaltv.it.

Questo è il remake dell’ottavo di finale di Coppa Italia disputato lo scorso mercoledì. I biancorossi vogliono regalare un’altra delusione ai piemontesi, fuggire dalle zone calde di classifica e avvicinare quelle più importanti. Come ricorda Agustin Lopez, estremo difensore dell’Italservice: «Penso che la partita di domenica somiglierà molto a quella disputata in Coppa durante questa settimana. Sarà difficile, perché nessuno ti regala niente. La vittoria è stata bella per lo spogliatoio e per tutto l’ambiente. Noi siamo pronti, il successo di mercoledì ci ha dato qualcosa in più per quanto riguarda l’aspetto mentale. Tanta fiducia. Siamo consapevoli di quanto possiamo dare in campo e siamo pronti a dimostrarlo. Il primo obiettivo è quello di allontanarci dalla zona playout, per poi capire dove possiamo arrivare gara dopo gara».