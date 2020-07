Calcio a 5, mister Rinaldi resta alla guida del Real Fabriano

FABRIANO – È stata una formalità la conferma di mister Francesco Rinaldi alla guida della prima squadra del Real Fabriano (serie C2), la maggiore realtà di calcio a 5 della città della carta.

«Non c’è mai stato nessun dubbio da parte della società e siamo contenti che la nostra volontà sia anche ricambiata dall’allenatore», dice Lorenzo Alunni, neo presidente del club blaugrana.

Fabrianese di 43 anni, mancino talentuoso finché ha giocato, Rinaldi è un nome che fa rima con il Real, avendolo allenato dal 2011 e al 2015 in serie C1, quindi è passato per quattro anni al Cerreto in C2, per poi fare ritorno con i cartai in C2 la scorsa stagione interrotta anzitempo per l’emergenza Covid-19 con la squadra quando la squadra era a metà classifica.

«Siamo convinti che il mister avrà molte motivazioni – prosegue Alunni – sia in seguito all’interruzione dell’anno scorso, sia per i risultati conseguiti fino a quel momento».

Il suo vice sarà Marco Fanelli, che allenerà anche l’Under 21. «Una collaborazione quantomai preziosa, che garantirà un collegamento diretto tra i senior e l’Under 21, finalizzato a stimolare la competitività e la crescita delle due formazioni – conclude Alunni. – L’obiettivo è di ottenere i migliori risultati possibili nel prossimo campionato. In tal senso, siamo convinti di esserci affidati alle persone giuste».