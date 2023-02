Calcio a 5, l’Italservice Pesaro conquista le Final Four di Coppa Italia

PADOVA – L’Italservice Pesaro è alle Final Four di Coppa Italia. Tonidandel e compagni hanno battuto il Petrarca Padova (5-3) e a fine marzo saranno a Napoli per provare a riconquistare per la terza volta consecutiva l’ambito trofeo. I rossiniani dovranno vedersela con la Feldi Eboli, il Real San Giuseppe e la vincente fra Napoli e Sandro Abate (in campo oggi 15 febbraio). Tre campane e una marchigiana all’ombra del Vesuvio.

Emozionante la gara andata in scena ieri sera in terra veneta. Sotto due reti a zero, il quintetto di mister Colini è riuscito a impattare prima dell’intervallo con Dalcin e capitan Tonidandel. A metà ripresa, il nuovo vantaggio dei padroni di casa, raggiunti allo scadere grazie a un tiro libero di Murillo Schiochet. Si va ai supplementari. È ancora il numero 21 a regalare gioia infinita all’Italservice: due reti in appena 80 secondi, pallone del match nello zaino e un regalo di San Valentino straordinario per i tifosi giunti da Pesaro.

L’obiettivo dichiarato è alzare ancora al cielo la Coppa più amata dal popolo del futsal italiano. Il club del patron Lorenzo Pizza intende difendere i due titoli conquistati nelle due stagioni precedenti. E gli attributi per farlo ci sono tutti.

Tabellino PETRARCA-ITALSERVICE PESARO 3-5 d.t.s. (3-3 dtr)

PETRARCA: Bastini, Molaro, F. Mello, Kakà, V. Mello, Guga, De Luca, Benlamrabet, Foglia, Oitomeia, Fiuza, Alves. All. Giampaolo

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Schiochet, Dalcin, Ruan, Ugolini, Kytola, Pires, Della Costanza, Joao Miguel, De Oliveira, Cianni. All. Colini

RETI: p.t. 4’11” Oitomeia (P), 9’17” Oitomeia (P), 10’04” Dalcin (I); s.t. 8’06” Tonidandel (I), 11’14” F. Mello (P), 18’36” Schiochet (I); s.t.s. 2’20” Schiochet (I), 3’36” Schiochet (I)

NOTE: al 3’35” del s.t.s. Espulso Foglia (P) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Zanfino (Agropoli), Saggese (Rovereto). CRONO: Colombin (Bassano del Grappa)