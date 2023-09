Calcio a 5, Italservice: riparte la Serie A. De Oliveira pronto per la sfida alla L84

PESARO – Italservice Pesaro-L84, tutto pronto per l’inizio della Serie A di Calcio a 5. Domenica pomeriggio 1 ottobre, fischio d’inizio alle ore 18:15 al PalaFiera, partirà il campionato dei biancorossi contro un avversario decisamente ostico. Dopo una Supercoppa sfumata in semifinale con la Feldi Eboli, i pesaresi puntano a partire con il piede giusto.

Il grande assente alle Final Four per squalifica, Julio De Oliveira, è pronto a dare il suo contributo all’Italservice: «Purtroppo in Supercoppa non ho potuto giocare, ma ora sono pronto per scendere in campo – dice -. Spero di fare una bella partita aiutando la mia squadra». I biancorossi esordiranno davanti ai propri tifosi, in diretta esclusiva su Sky Sport.

La prima gara di regular season mette di fronte ai rossiniani una compagine decisamente attrezzata, come sottolineato dallo stesso De Oliveira: «Mi aspetto un match complicato però noi giochiamo in casa e dobbiamo puntare sulla spinta del nostro pubblico».