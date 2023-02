Calcio a 5, l’Italservice Pesaro vince ancora. Battuta Pistoia al PalaFiera (4-2)

PESARO – Affermazione netta dell’Italservice Pesaro al PalaFiera. Contro la Nuova Comauto Pistoia, Tonidandel e compagni si impongono per 4-2 e volano al nono posto, allontanandosi dai bassifondi della classifica. Nel mirino della truppa di mister Colini, adesso, i playoff, che non saranno comunque semplici da raggiungere.

La vittoria contro il quintetto toscano ha un nome e cognome su tutti, quello di Murillo Schiochet: una tripletta, oggi pomeriggio, per lui. A sbloccare il match, dopo sette minuti, è il biancorosso Joao Miguel. Pistoia non ci sta e pareggia con Galindo (13′), a cui risponde poco dopo Schiochet. In avvio di ripresa il 3 a 1 sempre del numero 21. Quindi Galindo, di nuovo, e ancora Schiochet per il il 4 a 2 finale.

Da segnalare la buona prova, fra le fila dei toscani, del filottranese Marco Belloni. Brutta notizia invece per Augustin Lopez, il portiere argentino dei rossiniani che ha riportato una brutta distorsione al ginocchio durante il riscaldamento: nei prossimi giorni se ne saprà di più.

ITALSERVICE PESARO-NUOVA COMAUTO PISTOIA 4-2 (2-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Canal, De Oliveira, Schiochet, Dalcin, Ugolini, Kytola, Pires, Frontino, Joao Miguel, Paapanen, Cianni. All. Colini.

NUOVA COMAUTO PISTOIA: Weber, Galindo, Berti, Javi Roni, Guina, Vasile, Degan, Melani, Belloni, Bebetinho, Ugas, Caio. All. Fratini.

ARBITRI: Emilio Romano (Nola), Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo) CRONO: Francesco Sgueglia (Finale Emilia)

RETI: 7’39” p.t. Joao Miguel (I), 12’15” Galindo (NCP), 17’23” Schiochet (I), 20’57” Schiochet (I), 33’42” Galindo (NCP), 36’20” Schiochet (I)