Calcio a 5, Italservice Pesaro sconfitta a Padova: si va ai playout

La squadra di mister Colini non riesce ad espugnare il campo del Petrarca e ora dovrà vedersela con il Monastir per la permanenza in serie A

PESARO – Italservice Pesaro ai playout. La sconfitta di ieri sera in casa del Petrarca Padova per 3-1 condanna i biancorossi allo spareggio con il Monastir per difendere la serie A. Primo impegno in Sardegna sabato 20 maggio, ritorno al PalaFiera il 27 maggio. Non ci saranno calci di rigore: in caso di parità, sommando i gol di andata e ritorno, si salverà la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare, Pesaro quindi.

Fase di studio in avvio fra le due contendenti, ieri in Veneto, palla che si muove essenzialmente in prossimità del centrocampo e giocatori a caccia di varchi sicuri per poter pungere senza scomporsi troppo. Primo tempo a reti bianche. Si riparte e i locali alzano ulteriormente l’intensità, creando qualche difficoltà alla difesa rossiniana. Ma nel momento più difficile è la fiammata di capitan Felipe Tonidandel, alla sua 301esima presenza in maglia pesarese, a regalare il vantaggio. Il Petrarca si getta in avanti a caccia del pari tentando la carta del portiere di movimento. L’Italservice si chiude a riccio, ma non basta perché Felipe Mello a due minuti dal termine impatta e pochi secondi dopo trova il 2-1. Arriva anche il terzo sigillo dei veneti con Oitomeia, che chiude definitivamente i conti.

PETRARCA PADOVA – ITALSERVICE PESARO: 3-1 (0-0)

PETRARCA: Fiuza, F. Mello, Parrel, V. Mello, Oitomeia, Molaro, Guga, U. De Luca, Benlamrabet, Foglia, Bastini, Alves. All. Giampaolo

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Kytola, Fortini, Pires, Dalcin, Ruan, Cianni. All. Colini

ARBITRI: Manzione di Salerno, Romano di Nola. CRONO: Suelotto di Bassano del Grappa.

RETI: 25’21’’ Tonidandel, 37’47’’ Mello F., 38’18’’ Mello F., 39’17’’ Oitomeia.