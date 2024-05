Italservice Pesaro k.o al Palaolgiata di Roma. Gara-1 va all’Olimpus

ROMA – In gara-1 festeggia l’Olimpus Roma, sconfitta l’Italservice Pesaro. Una partita da dimenticare, quella di ieri (10 maggio), per la formazione rossiniana. Un inizio sicuramente amaro in questi quarti di finale playoff scudetto per il roster di mister Fausto Scarpitti che, in trasferta al Palaolgiata, si è dovuto arrendere 6-1 contro la regina della regular season.

Ad aprire le marcature è Marcelinho, ex di giornata, che dopo 5 minuti sfrutta l’assist di Cutrupi. Poi, 60 secondi più tardi le parti si invertono. Assist di Marcelinho, gol di Cutrupi e 2 a 0. Il Pesaro prova ad abbozzare una reazione senza però riuscirci e, addirittura, subisce il 3 a 0. Contropiede letale finalizzato da Biscossi. Il poker nel finale di primo tempo è firmato da Tres, altro ex di giornata. Nella ripresa il copione non cambia. Isgrò timbra il 5 a 0, Schiochet accorcia per i biancorossi, Fortino manda in archivio il risultato. Al Palaolgiata di Roma finisce 6-1 per l’Olimpus che, dunque, si aggiudica gara-1.

Ora, l’obiettivo Italservice è chiaro: resettare subito per cercare di vincere gara-2, in programma lunedì 13 maggio al PalaMegabox alle ore 20, e rimandare il discorso semifinale all’eventuale gara-3, fissata il prossimo 15 maggio, ancora una volta in terra capitolina.

BIGLIETTI GARA2 – È attiva la prevendita dei biglietti per Italservice-Olimpus Roma, I tifosi biancorossi possono acquistare il tagliando sul circuito Liveticket. Botteghino aperto al Palas dalle 18.30, è prevista grande affluenza e per evitare code la società consiglia di arrivare con buon anticipo.

OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 6-1 (4-0 pt)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Gabriel, Marcelinho, Fortino, Dimas, Tres, Isgrò, Cutrupi, Ceccarelli, Di Eugenio, Biscossi, Rodriguez. All. D’Orto

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Caruso, Schiochet, Barichello, Vavà, Pires, Belloni, Juan Fran, Andrè, D’Ambrosio, Luberto. All. Scarpitti

ARBITRI: Andolfo (Ercolano), Romano (Nola), Zannola (Ostia). Crono: Cannistrà (Catanzaro)

RETI: 5’25” Marcelinho, 6’23” Cutrupi, 17’36” Biscossi, 18’34” Tres; 35’18” Isgrò, 37’23” Schiochet, 38’48” Fortino