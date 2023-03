Calcio a 5, l’Italservice Pesaro cade in casa contro Catania

I biancorossi provano in tutti i modi a pareggiare i conti ma sono i siciliani ad avere la meglio. Ora testa alle Final Four di Coppa Italia

PESARO – Scivola al PalaFiera l’Italservice Pesaro contro Meta Catania. 2-1 il risultato finale di una gara che i biancorossi hanno tentato in tutti i modi di raddrizzare, senza fortuna. Primo tempo appannaggio dei siciliani, secondo tempo di marca rossiniana. Ma non basta per strappare un punto e allontanarsi dalla zona playout.

Dopo tre minuti Bocao finalizza una palla recuperata a metà campo dai suoi compagni timbrando lo 0 a 1. Il quintetto di Fulvio Colini cerca di reagire mentre gli ospiti sfiorano due volte il raddoppio. Cambia l’inerzia nella ripresa. Italservice più determinata. Tornatore si supera su De Oliveira e Fortini, poi anche il palo nega la rete del pareggio a capitan Tonidandel. Ma sono ancora gli ospiti a colpire con Vaporaki in contropiede. Reazione veemente, palla in area, fallo su Ruan Alflen, rigore e De Oliveria dal dischetto firma l’1 a 2. Finale arrembante per i locali, ma la palla non vuol più saperne di entrare.

COPPA ITALIA – Qualche giorno per ricaricare le pile, poi testa e gambe proiettate verso le Final Four di Napoli. I sorteggi hanno definito gli accoppiamenti: sabato prossimo 25 marzo in semifinale (ore 21, diretta Sky) l’Italservice Pesaro se la vedrà con la capolista di Serie A e padrona di casa Napoli degli ex Borruto, Salas, Honorio e De Luca. Sarà dura, ma Pesaro avrà almeno 50 tifosi a sostenerla. Nell’altra semifinale (ore 18) le altre due campane: Feldi Eboli-Real San Giuseppe.