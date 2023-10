Calcio a 5, Serie A: l’Italservice prepara la sfida alla Fortitudo Pomezia

PESARO – Calcio a 5, Italservice Pesaro e Fortitudo Pomezia a caccia del successo. La quarta giornata del massimo campionato italiano di futsal mette di fronte i rossiniani contro la società laziale. Venerdì 27 ottobre al PalaMegabox, a partire dalle ore 20:30, i due club si divideranno la posta in palio con l’obiettivo di conquistare i tre punti.

Dopo due gare consecutive giocate e perse lontano da casa, i pesaresi tornano davanti al proprio pubblico. Il direttore dell’Italservice Nicola Munzi ha così analizzato il momento dei suoi: «Veniamo da due sconfitte di fila, ma non facciamo drammi. Vogliamo rialzarci subito e proveremo a farlo davanti al nostro pubblico, che non vediamo l’ora di abbracciare di nuovo. Il Pomezia è partito bene in Serie A, sarà una gara stimolante».

Attualmente gli uomini di mister Fausto Scarpitti hanno conquistato tre punti, grazie alla vittoria della prima giornata contro la L84, ritrovandosi nella parte medio-bassa della graduatoria. Munzi però si ritiene molto fiducioso per il prosieguo della stagione: «I giocatori e lo staff hanno la nostra massima fiducia. L’organico è stato fortemente rinnovato e siamo solo alle prime partite di campionato».