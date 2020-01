Futsal, il Cus Ancona è bellissimo anche in Coppa Italia

I dorici di Francesco Battistini superano un altro turno della competizione con il Faventia e accedono allo spareggio per le Final Eight con il Real Dem

FAENZA- Che sia Coppa Italia o campionato di Serie B la sostanza non cambia. Il Cus Ancona vive un momento magico e lo ha confermato anche nell’ultimo weekend nella Coppa di serie B.

Al Palacattani di Faenza, tana del Faventia (girone D), i dorici si sono imposti 3-4 staccando il pass per il turno successivo che li vedrà contrapposti al Real Dem, uno scontro che porterà alle Final Eight della manifestazione.

I gol decisivi sono stati messi a segno da Pastoriza (doppietta), Pego e Alessandro Benigni. Sabato i dorici torneranno in campo in campionato nel big match con il Prato del PalaCus, con i toscani staccati di una lunghezza. Spettatore interessato sarà la Vis Gubbio (capolista appaiata al Cus Ancona) che riceverà in casa la Mattagnanese. Mister Francesco Battistini dovrà fare a meno degli squalificati Pastoriza e De Luca.

FAVENTIA – CUS ANCONA 3-4

FAVENTIA: Carpini, Piallini, Garbin, Romeo, Hassane, Matteuzzi, Oscar Perez, Pozzovivo, Ramirez, Grelle, Maccolini, Pagliai All. Placuzzi

CUS ANCONA: Mazzarini, Pastoriza, Bartolucci, Filippini, Lamberti, Martin, Benigni A., Benigni F., Pego, De Luca, Croitoru All. Battistini

Reti: 1-0 Santliestra; 2-0 Santaliestra; 2-1 Pego; 2-2 Pastoriza // 2-3 Pastoriza; 3-3 Grelle; 3-4 Benigni A.

Tabellino da Futsalmarche.it