Calcio a 5: Cus Ancona in trasferta sul campo del Gubbio

ANCONA – Nel campionato di serie A2 di calcio a 5 trasferta per il Cus Ancona che domani pomeriggio, sabato 26 febbraio, sarà di scena sul campo del Gubbio. Una partita che a dirla tutta serve più alla formazione di casa che non al Cus Ancona. Basta guardare la classifica per rendersi conti che a sette giornate dal termine della stagione regolare il Cus Ancona si trova in fondo alla classifica con 3 punti, Prato e Altamarca 14, Lucrezia 15 mentre il Gubbio per il momento fuori dalla zona playout ha 16 punti in graduatoria. Prato che deve recuperare due gare una invece per lo Sporting Altamarca. «Ipotizzare una salvezza da parte del Cus è quanto mai improbabile in poche parole un miracolo potrebbe non bastare per la formazione guidata da Francesco Battistini anche se la matematica al momento tiene ancora in corsa gli universitari. E proprio guardando la classifica ci si rende che questa gara è di fondamentale importanza per il Gubbio che in caso di successo allungherebbe in classifica», spiega in una nota il Cus Ancona.

A fare il punto della situazione in casa del Cus Ancona il tecnico Francesco Battistini: «La classifica è sotto gli occhi di tutti e non penso che sia il caso di commentarla. Noi andremo a Gubbio per fare la nostra partita ben sapendo le difficoltà che andremo ad incontrare. Fino all’ultimo minuto dell’ultima partita di questo campionato di serie A2 in campo daremo sempre il massimo per rispetto di questi colori ma anche delle squadre avversarie». Il Cus Ancona che dovrà fare a meno di Federeco Benigni fuori per squalifica in dubbio la presenza di Martin per un problema muscolare