Futsal, Città di Falconara e Chiaravalle in campo per Ylenia

FALCONARA- Futsal, passione e solidarietà. Con queste prerogative Città di Falconara (serie A) e Fiberpasta Chiaravalle (serie A2) sono pronte a scendere in campo. Nella prima amichevole, per entrambe, del 2020 lo scopo sarà quello nobile della solidarietà disputando il memorial “Ylenia Morsucci”. La giovane pallavolista falconarese, morta ad appena diciotto anni a causa di una leucemia, viene ricordata da tutte le realtà sportive del territorio e anche in questo caso si prospetta una partecipazione massima.

Si giocherà domenica 5 gennaio alle 18 al Palabadiali con ingresso ad offerta da parte del pubblico. Il ricavato sarà devoluto alla Onlus che porta il nome di Ylenia. Sarà anche l’occasione per i tifosi delle citenzens di rivedere, da avversaria, Claudia Catena che fu per il CdF capitano nella storica cavalcata dalla serie C alla serie A. Sarà anche un test utile a mister Neri in vista della ripresa del 19 gennaio quando, al Palabadiali, arriverà il Città di Montesilvano. Per il Chiaravalle, invece, il primo impegno ufficiale del nuovo anno sarà il 12 gennaio nel derby marchigiano con il Futsal Prandone.