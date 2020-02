Pareggiano siano l’Apd Cerreto d’Esi che il Real Fabriano

Le due formazioni di calcio a 5 dell'entroterra fabrianese di serie C1 e C2 non vanno oltre il pari, importanti match in programma nel prossimo turno

FABRIANO – L’Apd Cerreto d’Esi di mister Paolo Amadei torna con un risultato positivo da Porto San Giorgio (8-8) nella diciotessima giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5.

«Partita rocambolesca, in un campo piccolo, siamo partiti maluccio sotto 3-0, poi ci siamo ripresi e la partita è stata in equilibrio fino alla conclusione, ci hanno pareggiato a 13” dalla fine», è il resoconto del direttore sportivo cerretese Maurizio Buratti.

Per il Cerreto sono andati a segno Bruzzichessi, Di Ronza (3), Lapponi, Neitsch (2) e Antonio Lo Muzio.

Pur con qualche assenza (durante la gara si è infortunato anche il portiere Mosciatti), dunque, l’Apd continua a muovere la classifica, che la vede ancora in zona playout a quota 18.

«Per cercare di uscirne, molto importante sarà la prossima partita contro il fanalino di coda Ostrense», conclude Buratti: appuntamento sabato 8 febbraio al palasport di Cerreto, ore 15.

In serie C2, ancora un pareggio (il terzo di fila) anche per il Real Fabriano di mister Francesco Rinaldi, che fa 3-3 a Filottrano in rimonta grazie alle reti di Farneti, Laurenzi e Innocenzi proprio all’ultimo assalto.

La formazione del Real: Strinati, Ceccarelli, Stroppa, Centocanti, Crescentini, Innocenzi, Laurenzi, Boncristiano, Vagnarelli, Sakuta, Farneti, Sforza.

Quota 27 punti in classifica per i fabrianesi (6° posto), che nel prossimo turno giocheranno in casa con il Montecarotto (venerdì 7 febbraio, palestra Fermi, ore 21.30).