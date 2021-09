Calcio a 5, amichevoli: Cus Ancona C5 pari interno con il Russi

A due settimane dall’inizio del campionato di serie A2 di calcio a 5, continua senza sosta la preparazione del Cus Ancona. Dopo gli allenamenti congiunti con Verbena e Recanati C5 sabato pomeriggio la formazione guidata da Francesco Battistini ha affrontato in amichevole il Russi squadra che milita nel campionato di serie B. Partita vera finita 3 a 3 come racconta Michele Riste allenatore in seconda del Cus Ancona: «È stata una partita maschia forse quello che ci voleva in vista dell’inizio del campionato. Siamo partiti bene tenendo i ritmi piuttosto alti poi con il trascorrere dei minuti siamo calati sotto il punto di vista fisico dando modo al Russi di rientrare in partita recuperando due gol. Alla fine è finita 3 a 3 ma quello che contava era la prestazione senza dubbio positiva sia per ilCus Ancona che per il Russi che si è dimostrato un valido avversario».

Una gara vera quella vista al Palacus di Posatora con la formazione di casa ancora alle prese con una serie di giocatori fuori per infortunio: «Durante la preparazione sono cose che capitano e in questi casi si preferisce la prudenza piuttosto che rischiare di aggravare la situazione. Belloni ad esempio è uscito prima del tempo per una botta ad un piede, Baldassari non era disponibile stessa cosa per Fioretti e il brasiliano Luizinho. Speriamo che in settimana alcuni di questi giocatori possano rientrare nel gruppo».

Cus Ancona che tornerà ad allenarsi domani. Sabato invece ultimo test con il Montesicuro formazione anche questa che milita nel campionato nazionale di serie B.