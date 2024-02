Cade l’Italservice. A Pomezia finisce 2 a 1 per la Fortitudo

POMEZIA – Mastica amaro l’Italservice Pesaro a Pomezia, nella gara di ieri, 10 febbraio. Al suono della sirena il tabellone luminoso segna 2 a 1 per i padroni di casa. Concretezza ed incisività sono state le armi segrete della Fortitudo che si ripresenta nel migliore dei modi in Serie A, dopo la sosta per gli impegni della Nazionale.

Pronti, via. La prima occasione capita a Dudù che è bravo a lavorare sulla banda destra e calciare in porta. Reattivo ed attento Putano nel rispondere con i piedi. Reagisce la formazione di Scarpitti, prima con il solito Murilo Schiochet, poi con Pires. In entrambe le situazioni, straordinario Molitierno. L’Italservice continua a spingere sull’acceleratore e pochi minuti più tardi, l’occasione di segnare capita a Juan Fran, l’ex di giornata. Bravo a rubare il pallone e a colpire in contropiede. Provvidenziale Raubo ad immolarsi sulla linea e a salvare il parziale. Sul contro-contropiede, viene chiamato in causa anche Putano che in spaccata salva su Gattarelli. Ancora un’opportunità, ancora Juan Fran, ancora Molitierno. Match che rimane in maniera quasi clamorosa bloccato. Non riesce neanche il capitano, Tonidandel, a bucare il Pomezia. La gara si smuove solo al 15′. Dagli sviluppi di corner, perfetto Miguel Angelo, che con il destro incrocia e porta avanti i padroni di casa. Dopo l1-0, l’Italservice reagisce immediatamente, quasi di orgoglio. Barichello, Tonidandel, Molitierno. La palla non entra. A 63 secondi dal duplice fischio arriva anche il raddoppio del Pomezia. Sinistro secco di Bueno e 2-0.

Il secondo tempo si sviluppa sulla falsa riga del primo. Il Pesaro attacca, Molitierno para. Non da meno anche Putano che si deve impegnare per mantenere in vita i suoi. A 11 dalla fine, l’Italservice dimezza lo svantaggio. Assist al bacio di Barichello, rete di Juan Fran. Primo sigillo biancorosso per lui, nel più classico dei gol dell’ex. Il Pesaro non demorde e di inerzia ci prova anche con la carta del quinto di movimento, senza però trovare i risultati sperati. A Pomezia, finisce 2-1.

FORTITUDO POMEZIA-ITALSERVICE PESARO 2-1 (2-0 p.t.)

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Matteus, Esposito, Dudu, Miguel Angelo, Silveri, Gattarelli, Yeray, Tarenzi, Bueno, Miguel Angelo, Raubo, Cesaroni. All. Grassi

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Schiochet, Vavá, Caruso, Luberto, Petrucci, Barichello, Pires, Belloni, Juan Fran, Andrè. All. Scarpitti

MARCATORI: 14’30” p.t. Miguel Angelo (F), 18’57” Bueno (F), 9’20” s.t. Juan Fran (I)

ARBITRI: Pasquale Crocifoglio (Napoli), Luca Di Battista (Avezzano) CRONO: Gianluca Rutolo (Chieti)