Cade il Bramante capolista, il Matelica vince e aggancia i bianconeri

I biancorossi battono la Stamura Ancona e raggiungono i pesaresi in testa alla classifica, sconfitti dall'Amatori Pescara

ANCONA – Prima caduta in campionato del Bramante, il Matelica batte la Stamura e raggiunge i pesaresi in cima alla classifica. La settima giornata di Serie B2 di basket coincide con un turno pieno di emozioni. Il Bramante capolista, scivola in casa dell’Amatori Pescara 58 a 52. Trascinante negli abruzzesi la prestazione di Mazzarese.

È il primo kappao dei bianconeri nel torneo che vengono anche agguantati in vetta dalla Vigor Matelica a quota 12 punti. Davanti al proprio pubblico la squadra di coach Trullo passa 83-56 sulla Stamura Ancona, festeggiando anche il ritorno in campo di Verri dopo 8 mesi.

Fuochi d’artificio tra Italservice Loreto Pesaro e Goldengas Senigallia. Al PalaMegabox gli ospiti trascinati da Giacomini, autore di 17 punti, si impongono di una sola lunghezza (79-78) nei confronti della squadra allenata da Foglietti, grande ex della partita.

Successo convincente del Pisaurum su Civitanova, 68 a 53, mentre l’Attila Junior espugna il campo del Roseto 69-67. Resta in fondo alla graduatoria il Pescara, insieme alla Stamura, dopo la sconfitta nella casa del Teramo a spicchi per 75 a 70.