Buona la prima per il Cus Ancona calcio a 5 contro il Verbena

ACONA – Prima uscita del Cus Ancona C5 contro il Verbena. Un allenamento congiunto che ha visto la formazione di Battistini vincere per 5 a 1. Al di là del risultato il tecnico si è detto soddisfatto per quello che si è visto in campo: «Dopo due settimane di preparazione abbiamo sostenuto questo test. Non posso che essere soddisfatto per quello che ho visto in mezzo al campo senza dimenticare che eravamo privi di Belloni, Fioretti e del brasiliano Luizinho. Durante la preparazione a volte capita che alcuni giocatori lamentino dei problemi fisici, normale amministrazione vedremo in settimana come evolverà la situazione. Belloni potrebbe rientrare nel gruppo a breve per Fioretti e Luizinho forse ci sarà da aspettare ancora del tempo».

E poi prosegue: «Per quello che riguarda la partita con il Verbena sono soddisfatto per l’intensità messa in campo e per l’impegno speso dalla squadra. Era la prima uscita i margini di miglioramento sono alla nostra portata resta il fatto che il Verbena si è dimostrata squadra solida e compatta che potrebbe davvero puntare alla serie C1». Il Cus Ancona che in settimana riprenderà la preparazione agli impianti di Posatora per poi affrontare sabato 18 settembre il Recanati C5 formazione che milita nel campionato nazionale di serie B.