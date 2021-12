SENIGALLIA – Derby amaro per la Goldengas Senigallia. I biancorossi escono sconfitti 82-87 con la Luciana Mosconi Ancona e frenano dopo quattro vittorie consecutive in campionato.

I primi due quarti vedono una partita dal doppio volto. L’Ancona del grande ex di giornata Simone Pozzetti parte meglio (20-26), gli uomini di coach Andrea Gabrielli però reagiscono immediatamente con un perentorio parziale di 25-11 che manda la Goldengas all’intervallo avanti 45-37.

Il derby si infiamma nella ripresa ed è ancora una volta il sodalizio dorico a imporre il ritmo. Ancona rovescia le ostilità nel terzo quarto (17-29). Il match valido per la decima giornata del girone C di Serie B si decide allora nell’ultimo segmento di gara. La Goldengas ci prova in tutti i modi, spinta dal pubblico amico. Ma non basta, anche se gli ospiti hanno dovuto difendere il mini vantaggio con le unghie e con i denti (20-21). Il tabellone, alla sirena, recita 82-87.