Bramante k.o., il Matelica aggancia la vetta

Nella nona giornata di Serie B2 di Basket il Matelica vince e aggancia il primo posto in classifica, complice la sconfitta del Bramante

ANCONA – Il Matelica sfrutta lo scivolone del Bramante e lo aggancia in testa alla classifica. In casa del Roseto i bianconeri vengono superati 88 a 78, dovendo ora condividere il primo posto della graduatoria con 14 punti conquistati. Gli abruzzesi indirizzano l’incontro nel primo tempo, la squadra di coach Foglietti prova a recuperare ma non basta.

A sfruttare il passo falso del Bramante, il secondo in campionato, c’è la Vigor Matelica capace di sconfiggere in trasferta il Pisaurum 68-54. Decisive le triple di Mentonelli e Verri messe a referto nel finale. Bene anche l’Italservice Loreto che ora si trova appena due punti sotto alle due capolista, a quota 12 punti. Al PalaMegabox i gialloblu si impongono 90-45 sulla Stamura Ancona. Sugli scudi Casoni autore di 26 punti.

Dopo tre successi consecutivi si interrompe la striscia della Goldengas Senigallia, uscita sconfitta dalla tana del Teramo a Spicchi per 78-76. Il finale di gara viene caratterizzato da una serie di tiri liberi che premiano gli abruzzesi, con i ragazzi di coach Gabrielli che devono arrendersi di soli due punti. Due punti fatali anche per la Virtus Civitanova, battuta sul campo dell’Amatori Pescara 62 a 60.

Cade lontano da casa anche l’Attila Junior, superata 88-65 dal Pescara 2.0. La penultima della classe gioca una grande partita impedendo alla compagine di Porto Recanati di esprimere al meglio il proprio gioco. Un risultato che testimonia quanto sia avvincente il torneo, al termine di una giornata decisamente ricca di emozioni.