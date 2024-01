Bramante espugna Matelica, vittorie esterne anche per Attila Junior e Senigallia

ANCONA – Si riduce il gap in cima alla classifica. Nella quindicesima giornata di Serie B2 di Basket si sono ritrovate di fronte la prima e la seconda della classe. L’attuale capolista del torneo, il Matelica, mantiene la vetta a quota 24 punti nonostante il kappao subito per 74 a 65 in casa contro il Bramante che si porta a sole due lunghezze dai biancorossi. Vittoria importante in uno scontro diretto molto delicato per la squadra di coach Nicolini.

Lontano dalle mura amiche trionfano anche Attila Junior e Senigallia. La truppa di Porto Recanati vince e raggiunge in classifica a quota 12 punti proprio la Virtus Civitanova, avversario battuto 67-55 durante questo turno. La Goldengas invece supera con tranquillità (91-66) la Stamura Ancona. I biancoverdi non riescono ad allungare la striscia positiva che si ferma a due successi consecutivi.

Torna immediatamente ai due punti l’Italservice Loreto Pesaro che, dopo la sconfitta rimediata contro il Teramo a Spicchi nell’ultimo turno giocato, apre il 2024 regalando un sorriso ai propri tifosi. Nel proprio fortino, al PalaMegabox, i gialloblu si impongono per 94 a 76 nei confronti del Roseto.

Dopo Bramante e Italservice anche la terza squadra pesarese, il Pisaurum, esce dal campo con una vittoria. I ragazzi guidati da coach Surico sconfiggono 78 a 70 il Pescara 2.0. Il derby abruzzese tra Amatori Pescara e Teramo a Spicchi, invece, ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Alla fine sono stati i pescaresi a prevalere di soli due punti, 74-72, nei confronti dei propri rivali.