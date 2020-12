Boxe, Occhinero pronto a salire sul ring del Giuliani di Torrette

ANCONA- Sta per iniziare un weekend anconetano di grande boxe tra professionisti e dilettanti. Da stasera a domenica, nel ring allestito nel centro sportivo Giuliani di Torrette, il palinsesto degli incontri è quello di primo livello. Stasera alle 20.00 toccherà al professionista dorico dell’Upa Boxe Ancona Mattia Occhinero che affronterà per il quarto incontro da Pro il pugile costaricano, residente nel Lazio, Juan Tomas Santos. A lanciare Occhinero è stato direttamente coach Marco Cappellini che in lui vede grandissime prospettive di crescita.

«Mattia arriva bene a questo incontro, visto e considerato che nell’ultimo mese ha svolto sempre il doppio allenamento alternando corsa e tecnica. Quest’anno si è preparato alla grande non posso che essere soddisfatto. È un gran momento per la boxe anconetana? Siamo completi, tra ragazzi e professionisti. Il pugilato va a cicli ma diciamo che negli ultimi dieci, dodici anni stiamo evidenziando un grandissimo livello di crescita».

Tornando a Occhinero nell’analisi di coach Cappellini c’è sia uno sguardo al presente che uno al futuro, mantenendo i piedi ben saldi a terra: «I margini di miglioramento di Mattia dobbiamo vederli sul ring. Intanto speriamo che faccia le sei riprese e poi valuteremo come approccerà contro pugili che hanno alle spalle più match. Sicuramente ha il futuro dalla sua, a noi piacerebbe in un anno e mezzo giocarci il titolo italiano Pro per rivivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto con il campione Michele Focosi».