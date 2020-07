Boxe, convocazione azzurra per il fabrianese Federico Stroppa

Il 22enne pugile della Boxing Club ’88 Pesaro ha ricevuto la chiamata per lo stage nazionale Under 22 che si svolgerà ad Assisi dal 3 al 12 agosto

FABRIANO – Buone notizie per la boxe marchigiana. Il fabrianese Federico Stroppa della Boxing Club ’88 Pesaro, classe 1998, peso medio 75 kg, ha ricevuto la convocazione per lo stage di allenamento nazionale Under 22 che si svolgerà ad Assisi dal 3 al 12 agosto.

«Sono molto contento – ci ha detto Stroppa – anche perché mi dicono che era dal ‘94 che un peso medio marchigiano non veniva convocato. Spero di far bella figura e di portare in alto il nome della nostra regione».

Sono 14 in tutto gli atleti convocati dal direttore tecnico Giulio Coletta, che in questo stage sarà affiancato dai tecnici Eugenio Agnuzzi e Francesco Stifani.

Federico Stroppa, cresciuto nella Pugilistica Fabrianese Liberti, un’esperienza di boxe in Florida durante il periodo degli studi, proficui trascorsi anche in alcune società romane e ora al Boxing Club ’88 Pesaro, nello scorso dicembre 2019 si era messo in mostra conquistando un bronzo ai Campionati Italiani Assoluti Elite svoltisi a Roma. Adesso, questa ulteriore opportunità di crescita.