La grande boxe torna ad Ascoli: domani sera la sfida tra Squeo e Ocando a piazza Arringo

ASCOLI – Tutto pronto, ad Ascoli, per il grande appuntamento con il pugilato. Domani sera, sabato 3 settembre, alle 20.30, torna infatti la grande boxe professionistica nel Piceno, grazie al patrocinio della Regione Marche, del Comune e l’organizzazione ‘BBT Boxing Team’.

I protagonisti

Protagonista della serata sarà Claudio Squeo che a marzo ha conquistato il titolo ‘Ibo’ del Mediterraneo, compiendo un primo passo verso le più alte graduatorie: il pugile di Molfetta, militante nella categoria dei pesi Cruiser, affronterà il colombiano Williams Ocando. In palio c’è l’ambito titolo Latino Ibf. Claudio Squeo è un pugile classe 1991. Nato a Terlizzi, si è avvicinato al mondo pugilistico all’età di 15 anni nella vicina Molfetta, dove tuttora si allena. Lui, anche noto come “The RedBull” dopo un buon percorso nel dilettantismo è passato al mondo professionistico nel 2017, poco dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Militante nella categoria dei pesi Cruiser, lo scorso 5 marzo ha conquistato il titolo ‘Ibo’ del Mediterraneo riservato ai pesi massimi leggeri. Un titolo, conquistato dopo avere battuto il bosniaco Elvis “freestar” Smajlovic al PalaPoli di Molfetta, che gli è valso un primo passo verso le più alte graduatorie. Domani, ad Ascoli, precisamente nel ring allestito per l’occasione a piazza Arringo, Squeo (attualmente seguito a livello manageriale dal promoter Davide Buccioni al vertice della BBT Promotion) sfiderà Ocando: il pugile pugliese ha lamentato molte volte, in passato, di non riuscire a trovare avversari di livello da affrontare, consci, secondo lui, della sua netta superiorità. Il main event sarà preceduto da otto incontri di boxe olimpica tra dilettanti delle Marche. Prevista anche la diretta sui canali di Sky Sport.