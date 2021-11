Big match al Pala Fiera: l’Italservice Pesaro ospiterà la Feldi Eboli

PESARO – Fuochi d’artificio previsti al Pala Fiera di Pesaro, l’Italservice si prepara ad ospitare la Feldi Eboli. I biancorossi domani – venerdì 5 novembre – ospitano la settima giornata di Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.

Capitan Tonidandel e compagni devono vendicare in fretta il triste epilogo europeo, di fronte però c’è una delle avversarie più temibili della massima serie di calcio a 5. Quella Feldi che l’Italservice ha già sconfitto in finale di Coppa Italia l’anno scorso e nelle semifinali scudetto, vinto poi dai rossiniani.

E finalmente riecco Borruto. Il fuoriclasse argentino saltò l’ultima giornata di campionato contro il Manfredonia, terminata 1 a 1, per scelta tecnica e causa squalifica non ha giocato nessuna delle tre partite di Champions League della scorsa settimana. Se contro i pugliesi era stato lasciato in tribuna per provare i meccanismi di squadra in vista degli impegni europei, mister Fulvio Colini si affiderà sicuramente a lui per rialzare, immediatamente, la testa in Serie A.

La gara di domani sarà trasmessa in diretta streaming su www.futsaltv.it.