Biagio Nazzaro Chiaravalle, la tifoseria a favore della Croce Gialla

CHIARAVALLE- La tifoseria della Biagio Nazzaro Chiaravalle sta giocando la sua partita in questi giorni di difficoltà per via del Coronavirus. Nella fattispecie, gli ultras rossoblu e la tifoseria moderata si sono attivati per una raccolta fondi da destinare alla Croce Gialla di Chiaravalle. La voglia di dare il proprio contributo in questa battaglia è tanta e le speranza è che, intorno alla parte più calda del tifo biagiotto, possa unirsi tutta la cittadinanza. Attaccamento e cooperazione, questo si legge e si evince nel volantino diffuso.

Nello specifico è stata messa a disposizione una post pay (per tutti i dettagli si può consultare la pagina Facebook ufficiale della Biagio Nazzaro Chiaravalle) che sarà ricaricabile attraverso tabaccheria o ricevitoria Sisal convenzionata, con la commissione di 2 euro. In attesa dell’ufficialità della fine dei campionati, con la più che probabile promozione della Biagio in Eccellenza, i suoi tifosi stanno giocando un match importante. Un match che va oltre i tre punti e oltre i novanta minuti.