Beach Volley, Francesca Michieletto della CBF Balducci è la Queen of the beach

CIVITANOVA MARCHE – Francesca Michieletto e Mauro Sagripanti sono la Queen e King of the beach 2021 conquistando il trofeo.

La Michieletto è sorella di Alessandro Michieletto protagonista alle Olimpiadi con la Nazionale di volley di Blengini e figlia di Riccardo, giocatore degli anni 80-90. Nella stagione che partirà tra 10 giorni sarà protagonista con la Cbf Balducci HR Macerata della prossima stagione in serie A2. I gironi sono attesi per questi giorni.

Il torneo della 24enne trentina è stato ottimo e ha vinto tutte le partite considerando la tradizionale formula che prevede compagni di squadra sempre diversi.

Il nuovo King of the beach invece è Mauro Sagripanti, 23 anni, giocatore indoor di Aversa in serie A3, che ha superato la concorrenza di molti atleti più esperti.

Due vincitori giovani, quindi, che evidenziano la vivacità del movimento del beach volley e l’interesse per un torneo che, dopo oltre 20 anni, non perde il suo fascino.

La stagione del beach volge al termine per la Michieletto che il 25 agosto si radunerà con le compagne a Villa Potenza per conoscere le altre protagoniste della nuova CBF Balducci HR Macerata e avviare la stagione nella quale, tra l’altro, il club arancionero dovrà difendere la Coppa Italia vinta a Rimini lo scorso 14 marzo.