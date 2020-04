Beach Volley, il Ministro Spadafora non chiude tutte le porte

ANCONA- Con i campionati nazionali di pallavolo sospesi definitivamente per l’emergenza Coronavirus, tutti i pallavolisti sperano nella possibilità di giocare a beach volley in estate. Il numero ridotto di partecipanti (due o tre per squadra), le distanze e tutto ciò che ne consegue potrebbero rappresentare un biglietto da visita importante per mantenersi in esercizio nel periodo estivo. A farsi portavoce di questa esigenza è stato lo zar del Modena Volley Ivan Zaytsev:

«Ho paura a chiedere quando secondo lei potremmo tornare a giocare nei palazzetti con il pubblico sugli spalti ma faccio un’altra domanda, che riguarda la fattibilità di praticare il beach volley durante quest’estate. Essendo la disciplina più simile alla pallavolo, praticata all’aperto, ci permetterebbe di tenerci in allenamento e mantenere la forma sia tecnica che aerobica».

A rispondere è stato direttamente il Ministro Vincenzo Spadafora che ha chiarito l’iter da seguire:

«Partendo dal presupposto che lo sport non è solo il calcio e non è solo la serie A, ho chiesto un incontro con tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico perché dobbiamo leggere e interpretare bene tutti i protocolli che possono essere attuati da qui alle prossime settimane per tutti gli sport, grazie ad un lavoro che ci ha fornito proprio questa sera il CONI e Comitato Italiano Paralimpico, soprattutto per le piccole realtà locali come le palestre o i centri sportivi. Dopodiché lavorerò tutti i giorni affinché tutte le strutture siano messe nelle condizioni di rispettare tali protocolli e di riaprire in sicurezza, compresa la spiaggia».