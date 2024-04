Beach Volley, Civitanova protagonista col King & Queen Beach volley

CIVITANOVA MARCHE – Si profila un’edizione da ricordare quella del torneo King & Queen Beach volley’. In anticipo rispetto alla programmazione solita, di solito a ridosso del Ferragosto, l’edizione 2024 del King & Queen Beach volley tour si terrà il 6 e 7 agosto. L’anticipo della programmazione si è reso necessario per non andare in sovrapposizione con le tappe del Campionato Italiano.

King & Queen Beach volley tour compie 25 anni. Nato nel 2000 grazie all’idea del patron Fulvio Taffoni, festeggerà le nozze d’argento spegnendo 25 candeline con 14 atleti a darsi battaglia per mettersi in testa la corona di Re e Regina della spiaggia.

Nell’edizione 2023 vinsero Sara Franzoni e Tobia Marchetto ma, negli anni, molti nomi noti hanno firmato l’albo d’oro con il loro successo.

L’obiettivo è che accanto all’evento sportivo, il torneo sia soprattutto un’occasione di divertimento dove il pubblico sia protagonista e confermando la vocazione della città di Civitanova Marche nei confronti di questo sport.

Il torneo è stato presentato nello stand della Regione Marche alla BIT di Milano – Borsa Internazionale del Turismo lo scorso 4 febbraio con presenti il direttore del campionato italiano beach volley Fabio Galli, la vicecampionessa italiana Alice Gradini e l’organizzatore della manifestazione Fulvio Taffoni, a confermare che questo evento è un ottimo veicolo per la promozione del turismo grazie ad una importante copertura mediatica. Prevista la presenza anche degli inviati di Sky Sport.

La tappa del King & Queen Beach volley tour di Civitanova Marche segue quella di Marina di Modica di Ragusa, in programma dal 2 al 4 agosto e si svolgerà nel pieno delle Olimpiadi di Parigi che inizieranno il 26 luglio per concludersi domenica 11 agosto.