Beach Volley, Civitanova ha eletto i nuovi King & Queen sulla spiaggia

CIVITANOVA MARCHE – A sorpresa ma non troppo Matteo Ingrosso e Sofia Arcaini si sono messi in testa la corona di King & Queen of the beach 2022.

Sono loro i trionfatori di questa edizione che ha fatto registrare presenze e numeri da pre-Covid. Nella gara per la corona di Regina si sono contese lo scettro Sofia Arcaini e Chiara They. La Arcaini ha scelto come partner Michela Lantignotti mentre la They ha voluto con sè Alice Gradini. La coppia guidata da Sofia Arcaini si è imposta 2-0 ottenendo lo scettro di Queen of the Beach 2022

La finale maschile è stata tirata fino all’ultimo tra Matteo Ingrosso e Paolo Caminati. Matteo Ingrosso ha scelto come compagno Simone Podestà, mentre Caminati ha puntato su Krumins. Primo set per Caminati poi il pareggio e la rimonta. Chi ha vinto di certo è l’organizzazione e il pubblico che ha assistito ad un grande spettacolo.

Le finali saranno trasmesse da Sky Sport nelle prossime ore. Al termine il vicesindaco ed assessore allo sport di Civitanova Marche Claudio Morresi ha premiato i vincitori.

I risultati delle due finali:

Finale femminile: Arcaini/Lantignotti – They/Gradini 2-0 ( 21-16, 21-18).

Finale maschile Matteo Ingrosso/Podestà Caminati/Krumins 2-1 (17-21, 21-18, 15-13)

Ora l’appuntamento all’anno prossimo sperando di aver tutti i big per un appuntamento sempre più spettacolare che mette pone le Marche come capitale del Beach Volley per due giorni.