Basket, Walter Magnifico entra nella dirigenza della VL

L’organigramma societario della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si allarga con l’ingresso della leggenda del basket pesarese Walter Magnifico. Presentato nella sala del consiglio del Comune di Pesaro, sono state queste le prime parole del neo dirigente biancorosso. “Sono molto felice di essere qui e per questo devo ringraziare Ario Costa e Luciano Amadori che hanno deciso di farmi ‘rientrare’ in quella che ho sempre sentito come la mia casa. Sono entusiasta del ruolo che avrò con i giovani, con le società satellite e con il progetto ‘Eticamente in Gioco’.”

«In questa stagione – ha proseguito Magnifico – con Coach Repesa c’è la grande occasione di fare uno step fondamentale per quanto riguarda la crescita tecnica e personale. Io mi metto a disposizione per lavorare di squadra. In questi anni l’impegno di Ario e di Luciano ha permesso alla società di rimanere solida e ha superato tanti ostacoli e difficoltà».

In merito a questo nuovo ingresso in società, il presidente della Carpegna Prosciutto Ario Costa ha voluto esprimere tutta la sua stima per Magnifico. «Walter è il simbolo di questa società e lo sarà per sempre. Darà il suo contributo che è un giusto riconoscimento della VL nei suoi confronti. Avrà un occhio tecnico, in base a quanto fatto anche negli ultimi anni in ambito giovanile. Il suo sarà un ruolo molto importante nella fase di reclutamento dei giovani oltre che nella costruzione del nostro progetto, partendo dalle pubbliche relazioni a Pesaro e fuori città».