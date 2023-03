Basket, si torna in campo. La VL Pesaro ospita Brindisi

Dopo ben tre settimane di pausa del campionato, e due di stop per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha partecipato alla semifinale di Final Eight di Coppa Italia persa contro Brescia sabato 18 febbraio, questa sera la squadra pesarese torna in campo alla Vitrifrigo Arena contro una delle squadre più in forma del campionato (pre-sosta), ovvero la Happy Casa Brindisi.

La formazione pugliese allenata da coach Frank Vitucci non ha mai perso in questo girone di ritorno e a Pesaro arriva con la voglia di centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato. Negli ultimi anni VL che però è parsa come una “bestia nera” per i bianco-blu. Nelle ultime 5 partite disputate infatti tra le due compagini sono 4 le vittorie dei pesaresi contro un solo successo per Brindisi.

Formazione di Vitucci che dopo un avvio di campionato non dei migliori con questo ultimo trend di risultati positivi si è rilanciata in classifica andando ad occupare oggi un settimo posto a quota 20 punti (a -2 proprio dalla VL quarta) che vale i playoff ma che la stessa squadra brindisina vuole migliorare da qua al termine della stagione.

La VL dal suo lato ha avuto un po’ di tempo in questi giorni per riposarsi dopo anche le fatiche di Coppa Italia in un periodo di stagione in cui la squadra di Repesa ha mostrato dei leggeri segnali di stanchezza per quello che è stato fatto da ottobre ad oggi. In dubbio per la partita di stasera Leonardo Toté con il centro italiano che in settimana ha accusato dei problemi alla schiena che lo hanno messo ai box. Carpegna Prosciutto che nel periodo di pausa non ha avuto a disposizione per alcuni giorni Visconti, Charalampopoulos e Carlos Delfino a loro volta impegnati con le loro nazionali.

Palla a due in programma alle ore 17:30. Attesi almeno 5 mila spettatori.