La VL deve prendere tre lunghi stranieri per chiudere il roster. Torna di moda il nome di Mareks Mejeris come numero 4

PESARO – Sembrava che si fosse messa la parola fine all’eventualità del ritorno di Mareks Mejeris in biancorosso dopo questa mezza stagione giocata a Pesaro alla corte di coach Banchi ma dopo le difficoltà iniziali nella trattativa di un rinnovo e dopo che la VL si è vista sfumare in questi ultimi giorni alcuni papabili sostituti come Delia e Manek, ecco che la soluzione che porta al giocatore Lettone è ancora possibile.

A fine luglio la società biancorossa si ritrova con il pacchetto lunghi ancora tutto da costruire e saranno i tre giocatori stranieri da prendere che devono incastrarsi fra loro come caratteristiche tecniche e fisiche e, il rifiuto di Delia (quando sembrava prossimo a firmare) ha cambiato di nuovo le carte in tavola.

Ecco appunto che è tornato in alto il nome di Mejeris. Fino a tre settimane fa le sue richieste di ingaggio erano ancora troppo alte per la disponibilità di spesa della VL ma visto che il giocatore non ha trovato nessun ingaggio è plausibile che abbia abbassato un pò le sue pretese. Mejeris è un giocatore che aumenterebbe l’unione del gruppo e che soprattutto conosce già l’ambiente e il campionato. Nel suo breve periodo a Pesaro ha dimostrato di essere un grande uomo-squadra, sicuramente capace di essere un regista aggiunto che sa migliorare il rendimento dei compagni, oltre ad essere un buon difensore e rimbalzista, pronto a coprire per qualche minuto anche l’area se ce né la necessità.