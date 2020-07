Basket, Vuelle: coach Repesa si presenta e annuncia l’arrivo di Carlos Delfino

Durante la conferenza stampa per la presentazione del nuovo coach biancorosso, è stato proprio l'allenatore croato ad annunciare il colpo di mercato

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo coach biancorosso Jasmin Repesa, oltre al prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione con il Main Sponsor Carpegna Prosciutto alla presenza di Andrea Beretta, è arrivata una notizia inaspettata. La Vuelle ha infatti messo a segno il primo colpo di mercato firmando Carlos Delfino, argentino e già alla corte di coach Repesa alla Fortitudo Bologna.

Giocatore di grande esperienza e sicuramente maturo vista l’età (classe 1982), con trascorsi in Nba e ad alto livello in Europa oltre che con la nazionale argentina. Delfino, che ha passaporto italiano, è il terzo giocatore attualmente in roster nella VL assieme a Henri Drell (che anno scorso ha firmato un triennale ma è da valutare la sua permanenza) e al rinnovato Simone Zanotti.

Repesa si è dichiarato molto felice di poter allenare nella città di Rossini, e ha parlato della sua firma per tre anni. «Noi come staff dobbiamo sapere come attrarre più tifosi. Qui a Pesaro la gente ama il basket. Bisogna puntare su questo aspetto. Il nostro progetto deve partire da qui»ha dichiarato il nuovo allenatore della VL.