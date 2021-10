Basket, la VL vince la prima in casa. Trieste al tappeto

Prima vittoria per Aza Petrovic alla guida della VL. Dopo una bella partita Trieste si arrende per 74-61 nel finale

PESARO- Seconda giornata di campionato e prima vittoria stagionale per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Dopo il ko di Sassari di dieci giorni fa arrivato nei secondi finali, per la VL il ritorno alla Vitrifrigo Arena è un successo.

Il ritorno del pubblico al palazzetto coincide con un’ottima prestazione di squadra per gli uomini di Coach Aza Petrovic. Dopo una partita comandata dall’inizio alla fine, seppur sempre con 5-6 punti di margine, il finale è più ampio e recita 74-61 in favore dei pesaresi.

Il migliore in campo, e autore di una prestazione quasi perfetta è Tyrique Jones. Il pivot americano della VL infatti realizza 24 punti (11/11 da 2 punti) e condisce la gara con 11 rimbalzi. Buone prove per Sanford e Delfino, autori rispettivamente di 15 e 14 punti a testa. Esordio positivo per il neo playmaker Tyler Larson, con lo statunitense autore di 7 punti e 4 assist in 26 minuti di utizzo.

Primi due punti in campionato per la VL che ora si prepara alla sfida di domenica in programma a Bologna contro la Fortitudo alle ore 20:45.