Basket, Vl-Virtus, il giorno atteso è arrivato. Tutto esaurito a Pesaro

PESARO – Il giorno tanto atteso è arrivato. In una vitrifrigo arena di Pesaro sold out questa sera, con palla a due alle ore 19, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ospita la Virtus Bologna in una delle sfide più calde del panorama cestistico italiano che quest’anno però ricopre pure uno scenario di alta classifica visto che a separare la Virtus (prima in classifica con 20 punti) dalla VL 5° ci sono “solo” 6 punti di distacco.

A presentazione della partita come di consueto non ha parlato Jasmin Repesa ma il tecnico croato ha lasciato la parola al suo staff ed in questo caso al vice allenatore Bruno Savignani. «Ci attende il confronto contro la capolista, squadra costruita per vincere sia in campionato che in Eurolega – ha detto il tecnico brasiliano – noi dovremo essere attenti dato che affrontiamo una formazione davvero ben costruita e che vanta un ottimo sistema difensivo. La Virtus dispone di giocatori molto fisici e atletici, a noi sarà richiesta una grande precisione per cercare di trovare delle opportunità per colpire».

Partita difficile ma non proibitiva. «Dovremo lottare su ogni palla vagante e a rimbalzo, per provare a regalare delle belle emozioni a tutti i tantissimi tifosi che saranno presenti alla Vitrifrigo Arena per questo incontro tanto atteso che ci vedrà sfidare la Virtus Segafredo», ha concluso Savignani.