Basket VL Pesaro, ufficiale il rinnovo di Delfino per altri due anni

Il capitano argentino della Carpegna Prosciutto rinnova per altre due stagioni e chiuderà la carriera in biancorosso

PESARO- Era nell’aria da un paio di giorni ma ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. Con una conferenza stampa dell’ultim’ora organizzata presso il Comune di Pesaro, la Carpegna Prosciutto ha formalizzato il rinnovo del capitano Carlos Delfino per altre due stagioni.

Alla presenza del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, del presidente della VL Ario Costa oltre a Walter Magnifico e Stefano Cioppi, Delfino ha giurato amore alla città di Rossini con la quale molto probabilmente chiuderà la sua carriera da cestista.

“Ho scelto di restare qua perché a Pesaro mi trovo benissimo. Sono in forma e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. Qui si respira una grande passione per il basket in città a partire dai tifosi e speriamo di riaverli al palazzo quando si ricomincia”, sono state queste le parole di Carlos Delfino dopo il rinnovo.