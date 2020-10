Basket, VL in trasferta a Cantù domenica sera

Coach Repesa: «Affrontiamo una squadra molto pericolosa e per vincere dovremo giocare davvero bene per tutti i 40 minuti»

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è pronta per la prima trasferta del campionato 2020/2021. Dopo l’esordio della scorsa domenica in casa contro Sassari, gli uomini di Coach Jasmin Repesa saliranno in terra lombarda per giocare contro l’Acqua San Bernardo Cantù.

Coach Jasmin Repesa ha presentato così il match contro i lombardi: «In settimana abbiamo lavorato bene e siamo pronti per la partita. Abbiamo preparato il match adeguando le nostre caratteristiche al sistema di gioco avversario. Dovremo essere bravi a rientrare in difesa ma anche a comunicare meglio per fermare il loro attacco. Sarà necessario un maggior e miglior tagliafuori rispetto a quanto fatto contro Sassari. Abbiamo perso la partita per alcuni nostri regali, penso ad esempio ai troppi rimbalzi concessi».

Al match di domenica sera (ore 20:45 diretta RaiSport) potranno assistere alcune centinaia di spettatori: «Il pubblico si sente, fa parte del basket, è un fattore fondamentale – ha evidenziato il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro -. Lo abbiamo visto anche nel match di Treviso. Avere persone sulle tribune aiuta anche i giocatori sul parquet», ha concluso Coach Repesa.