Basket, la VL crolla in casa con Trento e complica la sua strada verso i Playoff

In una gara molto importante per la corsa finale al raggiungimento dei Playoff la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro stecca la sfida casalinga contro la Dolomiti Energia Trentino e si fa agguantare in classifica con lo scontro diretto sfavorevole. Dopo un primo quarto in cui Trento scappa ma la VL resiste nella ripresa è praticamente dominio ospite.

Primo quarto di gioco in cui parte meglio Trento con i canestri di Flaccadori e Lockett prendendo anche il primo mini vantaggio della gara ma la Carpegna Prosciutto con Charalampopoulos e Toté (entrato dalla panchina) ricuce fino al -4 della fine del primo quarto sul punteggio di 20 a 16 per Trento.

Sono sempre gli ospiti a partire meglio nella seconda frazione di gioco con gli uomini di Molin che volano a +12 (22 a 34) con i canestri di Grazulis e Crawford. Parziale di Trento che si amplia con i canestri di Flaccadori, Conti e Lockett che fanno +19 (25-44) a poco più di un minuto dalla pausa lunga. Una tripla di Moretti e una penetrazione di Tambone fanno -14 (30-44). La Carpegna Prosciutto trova anche la tripla sulla sirena di Tambone per andare negli spogliatoi a -11 che permette così alla squadra di Repesa di restare in partita sul 33 a 44.

Terzo quarto che prosegue sulla falsariga dei primi due con la VL che non riesce mai a rientrare pienamente sotto nonostante le triple di Tambone che assieme a Moretti segnano praticamente loro due per Pesaro. Trento risponde con Lockett e Forray e a 3 dalla fine è ancora +11. Cheatham in uscita dal timeout segna la tripla del -8 (46-54). Trento però riesce sempre a tenere a bada i tentativi di rimonta dei biancorossi e con Crawford trova ancora i canestri che valgono il +12 a fine del terzo quarto. Dolomiti Energia avanti 64 a 52 a dieci dalla fine.

È ancora la squadra di coach Molin a partire forte e dare una spallata importante. Un 4-0 segna subito il +16 e costringe Repesa a un timeout dopo un minuto e mezzo di gioco. Ritmo che si abbassa e squadre che non segnano praticamente mai in 4 minuti. A 5 dalla fine è 73 a 57 per Trento. Due triple di Delfino rispondono ai canestri di Flaccadori e Atkins. A due minuti dalla fine VL a -15 (65-80). Nel finale è passerella per chiudere con il punteggio di 70-84.

Trento agguanta la VL a quota 24 e si porta 2 a 0 negli scontri diretti con Pesaro. Strada verso i Playoff più in salita per la VL dopo questa brutta sconfitta.

Nelle altre partite, oltre alla vittoria di Brescia a Napoli, il successo di Venezia a Milano complica ancora di più la strada della VL che ora si ritrova nona in classifica e attualmente fuori dalla zona play-off.

Vince Tortona battendo 81 a 77 la Happy Casa Brindisi e agguanta proprio Milano al secondo posto in classifica a quota 34 punti.

Altra vittoria casalinga, questa volta di Verona che supera la Dinamo Sassari 87 a 74 e ottiene un successo importante per la sua corsa alla salvezza.

Va ko anche la Virtus Bologna capolista che in una partita punto a punto cade a Trieste 80-78. La squadra di Scariolo chiude molto male la sua settimana che così come Milano aveva visto anche due sconfitte in altrettante partite in Europa.

Nella giornata delle vittorie interne nella sfida salvezza tra Reggio Emilia e Scafati ha la meglio la formazione emiliana per 78 a 70 dopo un tempo supplementare. Corsa salvezza ora più aperta che mai con 4 squadre (Reggio, Scafati, Verona e Napoli) tutte appaiate a quota 16 punti.

Dopo Venezia e Brescia l’altra squadra a vincere in trasferta in questa giornata è la Openjobmetis Varese che passa a Treviso 97 a 95. Lombardi che agguantano Sassari al quarto posto a 28 punti e complicano la strada di Treviso verso i Playoff che resta a quota 20 punti in classifica.